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Илья Авербух поделился мнением о Елизавете Туктамышевой

Илья Авербух поделился мнением о Елизавете Туктамышевой
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Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, что думает о чемпионке мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавете Туктамышевой.

«Лиза — любимая фигуристка всех без исключения, имеет грандиозный послужной список, высокие титулы. Она девочка с очень хорошей головой, очень хорошим языком, образованием, большим творческим потенциалом. Да, ей сложнее, чем остальным. Но тем ценнее её победы», — приводит слова Авербуха «RT на русском».

В ближайшее время Туктамышева планирует выступить на мемориале Н. А. Панина-Коломенкина, который станет первым в этом сезоне всероссийским соревнованием по фигурному катанию. Турнир пройдёт в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга с 5 по 8 октября.

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