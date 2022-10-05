Илья Авербух поделился мнением о Елизавете Туктамышевой

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, что думает о чемпионке мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавете Туктамышевой.

«Лиза — любимая фигуристка всех без исключения, имеет грандиозный послужной список, высокие титулы. Она девочка с очень хорошей головой, очень хорошим языком, образованием, большим творческим потенциалом. Да, ей сложнее, чем остальным. Но тем ценнее её победы», — приводит слова Авербуха «RT на русском».

В ближайшее время Туктамышева планирует выступить на мемориале Н. А. Панина-Коломенкина, который станет первым в этом сезоне всероссийским соревнованием по фигурному катанию. Турнир пройдёт в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга с 5 по 8 октября.

Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина: