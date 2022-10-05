Авербух назвал «единственное, что вышло действительно круто» в «Списке Шиндлера» Липницкой

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением о программе «Список Шиндлера» Юлии Липницкой, с которой та помогла сборной России выиграть золото командного турнира на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
«Единственное, что получилось в той программе действительно круто, — это финал. То, как Юля обернулась. И вот этот взгляд попал во все кадры, навсегда лёг в историю.
Ну да, я как хореограф всё вёл к тому, что она в конце обернётся. Нам на руку сыграло и то, что Юле совершенно не требовалось каких-то надуманных страданий или бесконечного заламывания рук, что вроде бы трактует музыка. Она постоянно была как бы над сюжетом. И эта отторженность лишь усилила общий эффект», — приводит слова Авербуха «RT на русском».
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