Илья Авербух прокомментировал то, что Анна Щербакова станет ведущей «Ледникового периода»

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова станет ведущей нового сезона телешоу «Ледниковый период».

«Я рад, что Аня Щербакова в нашем проекте. Я предложил, чтобы Аня присоединилась к нам, и я счастлив, что руководство Первого канала поддержало данную идею. Поэтому Аня станет ведущей телепроекта совместно с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным.

Очень рад, что Аня с нами, для неё это будет хороший опыт телевизионной работы. Это был стартап для Алины Загитовой, я рад, что и Алина продолжает этот путь с нами», — приводит слова Авербуха «РБК Спорт».

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