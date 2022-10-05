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«Ну пусть попробует». Хореограф Тутберидзе — о Щербаковой, которая станет ведущей «ЛП»

«Ну пусть попробует». Хореограф Тутберидзе — о Щербаковой, которая станет ведущей «ЛП»
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Хореограф Алексей Железняков, сотрудничающий с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова станет одной из ведущих нового сезона телешоу «Ледниковый период».

«Я такие вещи из мира шоу-бизнеса вообще не хочу комментировать. Ну прекрасно, замечательно, пусть попробует. Что я тут ещё могу сказать?» — рассказал Алексей Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, в августе Анна Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Недавно спортсменка вернулась к тренировкам.

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