«Ну пусть попробует». Хореограф Тутберидзе — о Щербаковой, которая станет ведущей «ЛП»
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Хореограф Алексей Железняков, сотрудничающий с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова станет одной из ведущих нового сезона телешоу «Ледниковый период».
«Я такие вещи из мира шоу-бизнеса вообще не хочу комментировать. Ну прекрасно, замечательно, пусть попробует. Что я тут ещё могу сказать?» — рассказал Алексей Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Напомним, в августе Анна Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Недавно спортсменка вернулась к тренировкам.
Новость по темеИлья Авербух прокомментировал то, что Анна Щербакова станет ведущей «Ледникового периода»
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