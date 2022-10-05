ФФККР назвала штраф за нарушение соглашения о конфиденциальности

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала на своём официальном сайте положение о конфиденциальной информации, подписанное президентом организации Александром Горшковым.

Конфиденциальная информация ФФККР включает в себя инсайдерскую информацию и персональные данные. К инсайдерской информации, в частности, могут быть отнесены: содержание переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных, телефонных и иных отправлений; сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководством ФФККР по организационным, медицинским, судейским, научно-техническим и другим вопросам.

В документе также прописано, что в случае нарушения соглашения о конфиденциальности по вине лица, получившего доступ к определённой информации, данное лицо будет обязано выплатить ФФККР штраф в размере 100 тыс. рублей.

С полным текстом положения можно ознакомиться на сайте организации.

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