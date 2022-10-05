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Татьяна Мишина рассказала о сроках возвращения на лёд Евгения Семененко

Татьяна Мишина рассказала о сроках возвращения на лёд Евгения Семененко
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Тренер Татьяна Мишина рассказала о состоянии здоровья своего подопечного – фигуриста Евгения Семененко.

«У него были проблемы с коленом, когда катал произвольную на контрольных прокатах, ещё раз его повредил на финальной позе. Катал с тройными прыжками – такая была договорённость с федерацией, чтобы он не пропустил прокаты, потому что до этого совсем ещё не восстановился. Прокатал действительно хорошо, эмоционально, чисто – с тройными прыжками, и был в таком эмоциональном порыве, что не проконтролировал, как сделал последнее движение.

Пока решили, что он полностью восстановится. Думаю, что или в конце недели выйдет – пятница-суббота, или на следующей неделе», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Семененко не примет участия в Мемориале Н. А. Панина-Коломенкина, который пройдёт в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга с 5 по 8 октября.

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