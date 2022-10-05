«Она справится». Тарасова — о дебюте Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова дебютирует в роли ведущей нового сезона телепроекта «Ледниковый период».



«Анечка — молодец, лично мне интересно посмотреть на неё в роли соведущей «Ледникового периода». Я уверена, что она справится с этой ролью и покажет себя достойно», — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».



В течение двух последних сезонов ведущей «Ледникового периода» была победительница Игр-2018 Алина Загитова в паре с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным. С нового сезона к ним присоединится Щербакова.

В середине августа Анна была прооперирована в связи с травмой колена. Она пропустила контрольные прокаты сборной России 24–25 сентября и не заявлена на этапы Гран-при России, которые начнутся в октябре.