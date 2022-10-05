Щербакова и Медведева посвятили Загитову в москвички, сняв вопрос о её дикции

Олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова и серебряный призёр Игр Евгения Медведева в шутливой форме ответили президенту центра спорта и образования «Самбо-70» Ренату Лайшеву, который, комментируя дебют Щербаковой в качестве ведущей «Ледникового периода», вновь решил порассуждать о немосковской дикции Загитовой.
Лайшев уже не впервые негативно высказывается на эту тему. Ранее именно из-за дикции для торжественной линейки в «Самбо-70» была выбрана москвичка Медведева.
Загитова, Щербакова и Медведева опубликовали в своих соцсетях видео шуточного диалога и последующего посвящения Алины в москвички.
Алина: Самый главный вопрос дня. Ань, какая у тебя дикция?
Анна: Мааасковская.
Евгения: Вообще-то это у меня московская дикция.
Алина: Девочки-девочки, а можно я к вам?
Евгения: Ладно, мы берём тебя в нашу команду мааасковской дикции.
Алина: Ура!
«Ребята, понятное дело, что это всё какие-то шутки. Самое главное – не слушайте других. Есть вы, ваш настрой, дело, которым вы живёте и хотите развиваться в нём. Все мы не идеальны. Есть над чем работать у каждого. Главное – идти вперёд, никого не слушать и делать своё дело. И оставаться самими собой.
И самое важное – я из Ижевска. У меня может быть удмуртская речь. Извините, но так произошло. Так сошлись звёзды, что я родилась не в Москве. Возможно, у меня где-то это проскакивает. Но главное быть самими собой», — сказала Загитова в своём телеграм-канале.
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