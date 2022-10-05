Пётр Гуменник не выступит на Мемориале Панина-Коломенкина из-за болезни

Елена Гуменник, мама бронзового призёра юниорского чемпионата мира по фигурному катанию Петра Гуменника, объяснила, по какой причине фигурист не выступит на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

20-летний фигурист был включён в предварительный список участников, но в заявочном листе его уже не оказалось.

«Вернулся с прокатов весь больной, с температурой. Сегодня первый раз за это время катался на тренировке», — приводит слова мамы Гуменника «Матч ТВ».

Контрольные прокаты фигуристов сборной России проходили в Москве 24–25 сентября. Стартовавший сегодня Мемориал Панина-Коломенкина продлится до 8 октября.

В 2020 году Гуменник занял третье место на этапе серии Гран-при в России, а также стал вторым в финале Кубка России.