Пётр Гуменник не выступит на Мемориале Панина-Коломенкина из-за болезни
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Елена Гуменник, мама бронзового призёра юниорского чемпионата мира по фигурному катанию Петра Гуменника, объяснила, по какой причине фигурист не выступит на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
20-летний фигурист был включён в предварительный список участников, но в заявочном листе его уже не оказалось.
«Вернулся с прокатов весь больной, с температурой. Сегодня первый раз за это время катался на тренировке», — приводит слова мамы Гуменника «Матч ТВ».
Контрольные прокаты фигуристов сборной России проходили в Москве 24–25 сентября. Стартовавший сегодня Мемориал Панина-Коломенкина продлится до 8 октября.
В 2020 году Гуменник занял третье место на этапе серии Гран-при в России, а также стал вторым в финале Кубка России.
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