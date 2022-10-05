Навка: мне бы хотелось увидеть Медведеву в «ЛП» с другим партнёром, а не с Милохиным

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что в новом сезоне «Ледникового периода» хотела бы видеть двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с другим партнёром.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что с Медведевой снова будет кататься блогер Даня Милохин. В прошлом сезоне проекта пара взяла приз зрительских симпатий.

«Мне бы хотелось увидеть Медведеву в «Ледниковом периоде» с другим партнёром, а не с Милохиным. Наверное, так было бы намного интереснее как для зрителя, так и для самой Евгении. Может быть, выступать вместе — их личное желание… Но мы готовы видеть Евгению в любом сочетании и с любым партнёром», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Также стало известно, что к ведущим шоу Алине Загитовой и Алексею Ягудину добавилась ещё одна олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Своё участие в проекте подтвердил двукратный олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов.