20-летняя Елизавета Худайбердиева выложила фотографии в купальнике

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, показала фотографии с отдыха в Турции. На снимках 20-летняя спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует перед камерой.
«Мерзкая и холодная Москва сегодня. Вернёмся в Турцию, где было жарко. Глазами мужа», — подписала она фотографии.
Фото: из личного архива елизаветы худайбердиевой
Фото: из личного архива елизаветы худайбердиевой
Фото: из личного архива елизаветы худайбердиевой
В феврале 2022 года Худайбердиева вышла замуж за 34-летнего продюсера Первого канала Кирилла Благова.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — бронзовые призёры чемпионата России 2022 года. Они были первыми запасными в составе олимпийской сборной России. В сезоне-2018/2019 Худайбердиева с другим партнёром стала призёром чемпионата мира среди юниоров и финала юниорской серии Гран-при.
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
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