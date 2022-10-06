Алексей Ягудин обратился к Татьяне Тарасовой. Та отреагировала

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин обратился к заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Он поздравил её с днём учителя, который отмечался вчера, 5 октября. Ягудин — бывший ученик Тарасовой.
«Спасибо, мой великий и гениальный учитель! С праздником всех педагогов — и низкий всем вам поклон за вашу профессию», — написал Алексей в своих социальных сетях, прикрепив текст к фото с тренером.
«Спасибо! Люблю!» — ответила Тарасова в комментариях.
Фото: из личного архива алексея ягудина
42-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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