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«Не подобает мужчине». Татьяна Навка — о конфликте Алексея Ягудина и Евгения Плющенко

«Не подобает мужчине». Татьяна Навка — о конфликте Алексея Ягудина и Евгения Плющенко
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о конфликтной ситуации с участием двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина. Ранее Плющенко заявил, что Ягудин «не умеет кататься», Алексей в ответ сравнил свои достижения с достижениями Евгения, после чего тот написал пост в соцсетях, на который получил ответ.

«Детский сад какой-то. Мериться легендарностью — подобное поведение не подобает мужчине. Мужчина должен чувствовать своё превосходство. Да и время сейчас не то, чтобы устраивать такие споры», — цитирует Навку Metaratings.

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