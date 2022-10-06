Китайские фанаты рассказали, сколько миллионов человек подписано на Трусову в Weibo
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Роза, представительница китайского фан-клуба серебряного призёра Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой, рассказала, сколько миллионов человек подписано на спортсменку в Weibo. Это самая популярная социальная сеть в Китае.
«Прямо сейчас на Сашу в Weibo подписано 1,38 млн человек. А на Bilibili (китайском YouTube. — Прим. «Чемпионата») у неё 643 тысячи фанатов.
Наша фан-группа заметно выросла с Олимпиады. Что касается аккаунтов Саши в китайских соцсетях, они были созданы незадолго до Игр и с этого момента так сильно выросли в аудитории», — сказала Роза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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