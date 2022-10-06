В китайском фан-клубе Трусовой рассказали, как подарили фигуристке собаку

Роза, представительница китайского фан-клуба серебряного призёра Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании россиянки Александры Трусовой, рассказала, как спортсменке подарили собаку. По словам Розы, российской спортсменке очень понравился этот подарок.

«Самый запоминающийся подарок, который мы дарили Саше? Селма! Мы никогда не спрашивали её о реакции, чтобы не тревожить, но, как нам кажется, ей очень понравился этот презент. Безусловно, не все подарки отправляет официальный фан-клуб, кто-то из фанатов передаёт самостоятельно.

Имя собачке выбирала Саша», — рассказала Роза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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