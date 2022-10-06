Илья Авербух высказался о напряжённых отношениях Татьяны Тарасовой и Марата Башарова

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал напряжённые отношения заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и актёра Марата Башарова, которым придётся взаимодействовать на «Ледниковом периоде». Ранее Тарасова резко высказывалась в адрес Башарова и отказывалась с ним здороваться из-за того, что он в состоянии алкогольного опьянения поднимал руку на свою жену.

«Марат Башаров — победитель первого сезона, а так как мы собираем участников всех сезонов, он участвует в проекте. Отношения с Татьяной Анатольевной у них будут такие, как они будут развиваться внутри проекта. Посмотрим.

«Ледниковый период» — живой проект, и в нём нет режиссуры тех отношений, которые возникают. Будем идти по факту», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

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