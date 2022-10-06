Алёну Косторную выписали из больницы после операции

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная выписана из больницы. Ранее Косторную госпитализировали ввиду плановой операции на бедре.
«Меня выписали, уже дома. В конце ноября ещё раз нужно будет пройти курс. Уже успела побывать на катке, не могла не съездить. Мне было важно увидеться с тренером, обсудить планы, побыть с моей командой», — приводит слова Косторной ТАСС.
19-летняя Косторная является чемпионкой Европы (2020), серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призёром чемпионатов России. В марте 2022 года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй раз, когда Косторная уходит от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.
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