Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алёну Косторную выписали из больницы после операции

Алёну Косторную выписали из больницы после операции
Комментарии

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная выписана из больницы. Ранее Косторную госпитализировали ввиду плановой операции на бедре.

«Меня выписали, уже дома. В конце ноября ещё раз нужно будет пройти курс. Уже успела побывать на катке, не могла не съездить. Мне было важно увидеться с тренером, обсудить планы, побыть с моей командой», — приводит слова Косторной ТАСС.

19-летняя Косторная является чемпионкой Европы (2020), серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призёром чемпионатов России. В марте 2022 года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй раз, когда Косторная уходит от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.

Как не потерять деньги на Валиевой и Трусовой? Всё о покупке билетов на фигурное катание Как не потерять деньги на Валиевой и Трусовой? Всё о покупке билетов на фигурное катание

Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022