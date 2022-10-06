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Виктория Синицина, которая вышла замуж за Никиту Кацалапова, написала эмоциональный пост

Виктория Синицина, которая вышла замуж за Никиту Кацалапова, написала эмоциональный пост
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина опубликовала эмоциональный пост. В минувшие выходные Синицина вышла замуж за своего партнёра, двукратного олимпийского чемпиона в командных соревнованиях Никиту Кацалапова.

«Всем привет. Я только сейчас начинаю отходить и понимать, что теперь мы муж и жена. Такое состояние сейчас… хочется уединиться вдвоём и держать все эти прекрасные чувства, которые сейчас внутри!» — написала Синицина в своём телеграм-канале.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру. 22 сентября они объявили о решении пропустить половину сезона.

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