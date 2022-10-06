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Опубликован полный список участников нового сезона «Ледникового периода»

Опубликован полный список участников нового сезона «Ледникового периода»
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Стал известен полный список участников нового сезона телепроекта «Ледниковый период», передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Команду Ильи Авербуха представят следующие пары: Елена Ильиных/Егор Бероев, Валерия Ланская/Роман Костомаров, Евгения Медведева/Даня Милохин, Дарья Мороз/Максим Маринин, Наталья Подольская/Дмитрий Соловьёв, Виктория Синицина/Иван Скобрев.

Команду Александра Жулина представят следующие пары: Оксана Домнина/Марат Башаров, Елизавета Арзамасова/Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар/Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко/Александр Энберт, Алла Михеева/Иван Букин, Татьяна Тотьмянина/Иван Колесников.

Ведущими проекта будут Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова.

Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.

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