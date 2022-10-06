Илья Авербух объяснил, почему Евгению Медведеву и Даню Милохина решили не разлучать в «ЛП»

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, почему двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева в новом сезоне телешоу «Ледниковый период» продолжит выступать с тиктокером Даней Милохиным.

«Героев последнего сезона решили не разлучать. Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников тоже выступают вместе. Этим парам ещё есть что сказать, они продолжают свою накатанную историю.

Пару Медведевой и Милохина очень сильно полюбили, они по праву являются обладателями приза зрительских симпатий. И мы решили, что они будут продолжать кататься», — цитирует Илью Авербуха издание «Газета.ру».

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