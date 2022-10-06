Илья Авербух объяснил, почему Евгению Медведеву и Даню Милохина решили не разлучать в «ЛП»
Поделиться
Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, почему двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева в новом сезоне телешоу «Ледниковый период» продолжит выступать с тиктокером Даней Милохиным.
«Героев последнего сезона решили не разлучать. Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников тоже выступают вместе. Этим парам ещё есть что сказать, они продолжают свою накатанную историю.
Пару Медведевой и Милохина очень сильно полюбили, они по праву являются обладателями приза зрительских симпатий. И мы решили, что они будут продолжать кататься», — цитирует Илью Авербуха издание «Газета.ру».
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
Комментарии
- 6 октября 2022
-
15:31
-
15:19
-
15:04
-
14:31
-
14:23
-
14:13
-
12:21
-
11:12
-
09:08
-
07:40
-
07:34
- 5 октября 2022
-
21:15
-
21:00
-
20:43
-
20:14
-
19:46
-
19:18
-
19:09
-
18:43
-
18:31
-
17:55
-
17:41
-
16:47
-
15:50
-
15:40
-
15:37
-
15:31
-
15:03
-
14:47
-
13:06
-
12:15
-
11:30
-
10:42
-
09:26
-
09:21
Партнерский контент