Татьяна Тарасова не приехала на съёмки первого эпизода нового сезона «Ледникового периода»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не приехала на съёмки дебютного эпизода очередного сезона телепроекта «Ледниковый период», передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина. Съёмки телешоу стартовали сегодня, 6 октября.

Полный состав жюри первого эпизода «Ледникового периода» выглядит следующим образом: телеведущая Елена Летучая, шоумен Дмитрий Хрусталёв, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.

Ранее стал известен полный список участников нового сезона телепроекта «Ледниковый период».

Новость по теме Опубликован полный список участников нового сезона «Ледникового периода»

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