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Татьяна Тарасова не приехала на съёмки первого эпизода нового сезона «Ледникового периода»

Татьяна Тарасова не приехала на съёмки первого эпизода нового сезона «Ледникового периода»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не приехала на съёмки дебютного эпизода очередного сезона телепроекта «Ледниковый период», передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина. Съёмки телешоу стартовали сегодня, 6 октября.

Полный состав жюри первого эпизода «Ледникового периода» выглядит следующим образом: телеведущая Елена Летучая, шоумен Дмитрий Хрусталёв, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.

Ранее стал известен полный список участников нового сезона телепроекта «Ледниковый период».

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Опубликован полный список участников нового сезона «Ледникового периода»

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