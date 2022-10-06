Источник: Татьяну Тарасову увезли в больницу

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову увезли в больницу вчера, 5 октября. Об этом сообщает Sports.ru. Из-за этого Тарасова не приехала на съёмки первого эпизода нового сезона телепроекта «Ледниковый период».

Ранее чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух утверждал, что «Ледниковый период» немыслим без Татьяны Тарасовой.

Напомним, в новом сезоне «Ледникового периода» команду Ильи Авербуха представят следующие пары: Елена Ильиных/Егор Бероев, Валерия Ланская/Роман Костомаров, Евгения Медведева/Даня Милохин, Дарья Мороз/Максим Маринин, Наталья Подольская/Дмитрий Соловьёв, Виктория Синицина/Иван Скобрев. Команду Александра Жулина представят следующие пары: Оксана Домнина/Марат Башаров, Елизавета Арзамасова/Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар/Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко/Александр Энберт, Алла Михеева/Иван Букин, Татьяна Тотьмянина/Иван Колесников.

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