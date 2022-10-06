Татьяна Навка — Марату Башарову: Тарасова сказала бы — а чего ты так много кривлялся?
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка оценила выступление Оксаны Домниной и Марата Башарова в первом эпизоде нового сезона телепроекта «Ледниковый период».
«Если бы здесь сидела Татьяна Анатольевна Тарасова, она бы точно сказала: «Марат, а чего ты так много кривлялся?» Извиняюсь, что так строго, но имею право. Я знаю, что эта пара может намного больше и может кататься лучше. Многие не поняли тут финала, и я в том числе.
Я знаю, насколько Марат талантлив в актёрском плане, и мне не хватило эмоций. В этом сезоне у нас выступают все лучшие из прошлых выпусков, поэтому мы будем очень строги», — передаёт слова Навки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Новость по темеИсточник: Татьяну Тарасову увезли в больницу
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