Никита Кацалапов прокомментировал свой дебют в «Ледниковом периоде»
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Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Никита Кацалапов высказался о своём дебюте в телепроекте «Ледниковый период». Партнёршей Кацалапова является актриса Елизавета Арзамасова.
«Я, честно скажу, вообще ни капли не волновался, я знал, что мы откатаемся хорошо. Я был уверен в Лизе. Был абсолютно спокоен и просто получал огромное удовольствие.
Я также благодарен судьям, спасибо большое за то, что указали, над чем нужно работать, для нас это очень важно. Планку мы задрали, наверное, по максимуму — и теперь будем много тренироваться. Спасибо всем огромное, спасибо залу за поддержку», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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