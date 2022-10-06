«Данечка, только стой». Татьяна Навка оценила новый номер Медведевой и Милохина в «ЛП»

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала новый номер двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина, который те продемонстрировали в первом эпизоде нового сезона телепроекта «Ледниковый период».
«Так резво ребята начали, и Даня попёр, и я понимаю, что я абсолютно спокойна, но в то же время вспоминаю прошлый год и ловлю себя на мысли: «Так, Данечка, только стой, только стой». Ты большой молодец, уверенно до конца всё сделал, всё выжал, очень сложные были перестроения в плане одиночного катания. И для того, чтобы дальше вам совершенствоваться и чтобы получать 6,0, я вам рекомендую делать больше танцевальных, парных перестроений. А так, в общем-то, всё шикарно», — передаёт слова Навки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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