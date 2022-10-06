Медведева и Милохин рассказали, как их пару принимает публика «Ледникового периода»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и блогер Даня Милохин рассказали, как их принимает публика во втором для них сезоне «Ледникового периода». В первом они получили приз зрительских симпатий.
«Приём публики? Мне кажется, они ещё громче стали», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Да, им интереснее, они видят нас, что мы подросли, изменились, волосы стали длиннее чуть (смеются). Но там девушка есть одна, которая постоянно сидит в зале, она постоянно там сидит. Всегда. Даже сегодня она сидела там. Она с цветами, и дарит эти цветы только Жене.
Я не думал, что соглашусь, но я здесь, и я рад безумно. Честно: не хочется никого порвать, никому доказать, просто хочется… я не знаю. Просто почему-то меня потянуло сюда, мне захотелось прийти и выступать здесь», — сказал Милохин.
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