Илья Авербух объяснил, что случилось с Татьяной Тарасовой

Продюсер «Ледникового периода», хореограф Илья Авербух объяснил срочную замену председателя жюри перед записью первого же выпуска нового сезона.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации Татьяны Тарасовой.

«Мы тоже переживаем. Ещё вчера созванивались с Татьяной Анатольевной, она собиралась приехать на съёмку, но вечером почувствовала себя неважно и сегодня утром, к сожалению, подтвердилось, что на сьёмку приехать не сможет. На данный момент никаких тяжёлых диагнозов не ставится, она говорит, что у неё повысилось давление и болит голова. Мы ждём Татьяну Анатольевну и всё время с ней на связи.



Может быть, [это произошло] потому, что она очень ждала этот проект. Каждый раз мы с ней созванивались, и она говорила: «Ну когда? Я уже хочу». Это такая мотивация для неё была. Может быть, она перенервничала. Совсем недавно Татьяна Анатольевна комментировала фигурное катание, так что она в строю.



Насколько мне известно, она утром была в клинике, но сейчас она дома», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.