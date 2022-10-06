Илья Авербух считает, что с Даней Милохиным в «ЛП» пришла армия новых зрителей

Продюсер «Ледникового периода», хореограф Илья Авербух высказался об уровне нового сезона шоу «Ледниковый период».

«В последних двух сезонах «Ледникового периода» выступления с точки зрения техники значительно выросли, требований больше, чем было в первых сезонах проекта. Атмосфера, драматургия номеров – многое меняется; если раньше мы старались больше атрибутов использовать на льду, сейчас больше хореографии, сложнейших поддержек. «ЛП» изменяется, это видно невооружённым глазом.

Тем, кто любит проект, мы очень признательны, благодарны. Благодаря новым героям приходят новые зрители – их армия пришла в том числе с Даней Милохиным. Для меня это очень важно – то, что в прошлом сезоне пара Медведевой и Милохина попала в топ-10 по мировым гугл-запросам. Это огромный успех для проекта, который больше пятнадцати лет на телевидении, – не терять актуальность.

Мы стараемся расширять состав участников, и главное, что нам уже давно мало того, что ты просто вышел на лёд. Важно, что ты делаешь на льду. Требования повышаются, зритель это видит и ценит», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.