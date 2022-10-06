Назван диагноз, с которым была госпитализирована Татьяна Тарасова

Телеграм-канал Mash назвал диагноз, который поставили врачи заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Сегодня специалист должна была стать председателем жюри проекта «Ледниковый период», но ей потребовалась срочная замена.

«Татьяна Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности. Вчера скорую помощь ей вызвали домой, в квартиру в Спиридоньевском переулке.

По нашей информации, врачи диагностировали у легендарного тренера ВБН (нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения), но от госпитализации она отказалась. Дальнейшее лечение ведёт её личный врач», — говорится в сообщении телеграм-канала.

По словам продюсера «Ледникового периода» Ильи Авербуха, сама Тарасова жалуется на повышенное давление и головные боли.