Илья Авербух — о работе жюри в «ЛП»: я действительно не до конца согласен с оценками

Продюсер «Ледникового периода», хореограф Илья Авербух высказался о работе жюри в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

«Я не могу сказать, что я недоволен работой жюри, действительно такой определённый спор. Это новая составляющая – борьба двух команд. Я действительно не до конца согласен с оценками, но, наверное, тут я просто хотел больше аргументации этих оценок, наверное, показалось, что всё-таки в первом же эпизоде поставили оценки за технику практически все 6,0, при этом говоря о том, что я не поняла, что это за танец, что это было, это непонятная аргументация. Видимо, судьи не отдают на самом деле такую дань этому командному, а просто ставят участников, как бы впереди ещё большой проект и оценки никуда не идут.

Они, видимо, не понимают, что оценки идут в общекомандный зачёт, мы их калькулируем и получается, что танец, который никто не понял, но вот он там. Но это эмоции, это командная борьба, для меня ребята все большая семья, я всех пригласил в проект, чтобы эта борьба была. В общем, идём работаем, впереди у нас ещё много эпизодов. Сейчас команда Жулина после первых шести выступлений чётко захватила лидерство, но, значит, будем догонять», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.