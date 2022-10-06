«Ещё успею». Елизавета Туктамышева — о возможности выступить в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева сообщила, что отказалась от выступления в телевизионном проекте «Ледниковый период».
«Илья Авербух предлагал участие в «Ледниковом периоде», но в этом сезоне я готова побороться за соревнования. Думаю, ещё успею, такой сезон… Пока ты можешь кататься в спорте, надо оставаться профессиональным спортсменом», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Сегодня, в день первых съёмок «Ледникового периода», Туктамышева принимает участие в мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
В короткой программе Елизавета чисто исполнила коронный тройной аксель и тройной флип, а в каскаде лутц – тулуп второй прыжок получился только двойным. Первая в сезоне оценка Туктамышевой за прокат – 83,76 балла.
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