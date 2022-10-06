Авербух — о решении IBA: очень важная история, надеюсь, что здравый смысл, разум победит

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал то, что Международная ассоциация бокса (IBA) вернула российских и белорусских боксёров на мировую арену.
«Я очень надеюсь, что и с хоккеем вроде бы начался свет в конце туннеля. Конечно, флагманом является федерация тенниса, наши ребята выступают, играют. Бокс отстояли. Я думаю, что вовлечение нас всех в эту спортивную борьбу – очень важная история, и надеюсь, что здравый смысл, разум победит», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Напомним, Международная ассоциация бокса позволила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой IBA. В релизе отмечается, что IBA твёрдо убеждена, что политика не должна оказывать никакого влияния на спорт, а потому всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия.
- 6 октября 2022
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