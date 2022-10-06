Алексей Мишин назвал главную цель Елизаветы Туктамышевой на сезон-2022/2023

Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Фигуристка чисто исполнила коронный тройной аксель и тройной флип, а в каскаде лутц – тулуп второй прыжок получился только двойным. Первая в сезоне оценка Туктамышевой за прокат – 83,76 балла.

«Как тренер оцениваю катание Лизы Туктамышевой позитивно. В течение длительного времени у неё болела стопа левой ноги. Поэтому на прокатах не делали каскад с тройным тулупом, сейчас перешли на вариант с двойным тулупом.

По характеру музыки, по тому, что она показывает, эта программа, наверное, лучше, чем прошлогодняя. Может, лучшая в течение её карьеры. Нас это радует — и меня, и хореографа Татьяну Прокофьеву, и Елизавету Навиславскую — всех тех людей, которые работали с Лизой над этой программой.



Главная цель Лизы на сезон? Оставаться самой собой, Лизой Туктамышевой», — передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.