Туктамышева заявила, что предпочтёт выступление на Гран-при России участию в шоу Плющенко

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева заявила, что предпочтёт выступление на Гран-при России участию в шоу Евгения Плющенко.

Туктамышева заявлена на четвёртый этап Гран-при России, который пройдёт 11–13 ноября в Москве. Также Елизавета приглашена на юбилейное шоу Евгения Плющенко «35 лет на льду», намеченное на 12 ноября в «ВТБ Арене».

«Наверное, придётся отказаться от шоу. Я планировала откатать в начале дня, если подойдёт расписание, а в конце дня — шоу, но это невозможно физически», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В короткой программе на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге Елизавета чисто исполнила коронный тройной аксель и тройной флип, а в каскаде лутц – тулуп второй прыжок получился только двойным. Первая в сезоне оценка Туктамышевой за прокат – 83,76 балла.