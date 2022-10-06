Туктамышева заявила, что предпочтёт выступление на Гран-при России участию в шоу Плющенко

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева заявила, что предпочтёт выступление на Гран-при России участию в шоу Евгения Плющенко.
Туктамышева заявлена на четвёртый этап Гран-при России, который пройдёт 11–13 ноября в Москве. Также Елизавета приглашена на юбилейное шоу Евгения Плющенко «35 лет на льду», намеченное на 12 ноября в «ВТБ Арене».
«Наверное, придётся отказаться от шоу. Я планировала откатать в начале дня, если подойдёт расписание, а в конце дня — шоу, но это невозможно физически», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
В короткой программе на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге Елизавета чисто исполнила коронный тройной аксель и тройной флип, а в каскаде лутц – тулуп второй прыжок получился только двойным. Первая в сезоне оценка Туктамышевой за прокат – 83,76 балла.
- 6 октября 2022
-
19:53
-
19:51
-
19:41
-
19:41
-
19:32
-
19:30
-
19:20
-
19:05
-
18:50
-
18:47
-
18:45
-
18:36
-
18:28
-
18:28
-
18:22
-
18:20
-
18:18
-
18:09
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:55
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:27
-
17:11
-
17:05
-
16:47
-
16:35
-
16:13
-
15:55
-
15:31
-
15:19
-
15:04