Кацалапов — о партнёрше Арзамасовой: поняли, что катаемся вместе, по реакции Авербуха

Двукратный олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов рассказал о своей партнёрше по «Ледниковому периоду» — актрисе Елизавете Арзамасовой.

Арзамасова – супруга продюсера «Ледникового периода» Ильи Авербуха, но в паре с Кацалаповым она катается в группе Александра Жулина.

«Какой была первая встреча? Она была очень короткой, пятиминутной. Мы попробовали пару базовых элементов, сделали классную поддержку, которую сегодня, кстати, вставили в номер, – это знаковая такая вещь. И всё: поняли, что мы катаемся вместе, по реакции Ильи Авербуха и спустя время начали тренироваться. Времени у нас, кстати, было не так много, но мы со всем справились.

Произошёл какой-то баланс, абсолютно здоровый, и я чувствовал себя очень уверенно. Вот мой тренер говорит, и вообще многие люди, спортсмены, и я это сам знаю, что, если на соревнованиях не нервничаешь, значит, с тобой что-то не так. Но вот, видимо, Лиза сегодня немножко заместила эту уверенность, и я могу сказать, что я сегодня получил огромное удовольствие и от нашего проката, и вообще от всего, что здесь происходит: и от тренировок, это всё очень необычно, всё очень по-новому. Хочется скорее примерить как можно больше новых образов, придумать новые крутые элементы и удивить зрителей», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.