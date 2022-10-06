Кацалапов — о партнёрше Арзамасовой: поняли, что катаемся вместе, по реакции Авербуха

Двукратный олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов рассказал о своей партнёрше по «Ледниковому периоду» — актрисе Елизавете Арзамасовой.
Арзамасова – супруга продюсера «Ледникового периода» Ильи Авербуха, но в паре с Кацалаповым она катается в группе Александра Жулина.
«Какой была первая встреча? Она была очень короткой, пятиминутной. Мы попробовали пару базовых элементов, сделали классную поддержку, которую сегодня, кстати, вставили в номер, – это знаковая такая вещь. И всё: поняли, что мы катаемся вместе, по реакции Ильи Авербуха и спустя время начали тренироваться. Времени у нас, кстати, было не так много, но мы со всем справились.
Произошёл какой-то баланс, абсолютно здоровый, и я чувствовал себя очень уверенно. Вот мой тренер говорит, и вообще многие люди, спортсмены, и я это сам знаю, что, если на соревнованиях не нервничаешь, значит, с тобой что-то не так. Но вот, видимо, Лиза сегодня немножко заместила эту уверенность, и я могу сказать, что я сегодня получил огромное удовольствие и от нашего проката, и вообще от всего, что здесь происходит: и от тренировок, это всё очень необычно, всё очень по-новому. Хочется скорее примерить как можно больше новых образов, придумать новые крутые элементы и удивить зрителей», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 6 октября 2022
-
19:53
-
19:51
-
19:41
-
19:41
-
19:32
-
19:30
-
19:20
-
19:05
-
18:50
-
18:47
-
18:45
-
18:36
-
18:28
-
18:28
-
18:22
-
18:20
-
18:18
-
18:09
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:55
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:27
-
17:11
-
17:05
-
16:47
-
16:35
-
16:13
-
15:55
-
15:31
-
15:19
-
15:04