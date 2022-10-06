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Илья Авербух рассказал, когда Тарасова может вернуться на съёмки «Ледникового периода»

Илья Авербух рассказал, когда Тарасова может вернуться на съёмки «Ледникового периода»
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух рассказал, когда Татьяна Тарасова может вернуться на съёмки «Ледникового периода»

«Вернётся ли Татьяна Тарасова? Мы очень верим, и я сегодня говорил с ней утром, следующий съёмочный пул у нас через десять дней, я думаю, что, конечно, завтра на съёмках мы вряд ли увидим Татьяну Анатольевну, но через десять дней, надеюсь, она будет вместе с нами», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, Тарасова не приехала на съёмки первого эпизода нового сезона телепроекта «Ледниковый период». После этого стало известно, что заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову увезли в больницу вчера, 5 октября.

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