Арзамасова: Жулин — совершенно замечательный, прекрасный, терпеливый, тонкий тренер

Двукратный олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов и актриса Елизавета Арзамасова рассказали о тренировках в «Ледниковом периоде» под руководством Александра Жулина.

Арзамасова – супруга продюсера «Ледникового периода» Ильи Авербуха, Кацалапов – действующий спортсмен, тренирующийся в группе Жулина. 2 октября Никита женился на своей многолетней партнёрше Виктории Синициной.

«Конечно, всё для меня в новинку, всё очень волнительно, конечно, не успеваешь всем этим насладиться, потому что у нас и тренировки, подготовка номеров и снимаем проект мы довольно быстро, чтобы у нас сразу видели результат, чтобы буквально через несколько дней был результат в нашем катании, поэтому мне хотелось сейчас, именно после первого проката, всё-таки окунуться с головой в эту настоящую работу с тренером, почувствовать, принять к сведению все рекомендации тренера. На самом деле Александр Жулин — совершенно замечательный, прекрасный, терпеливый, тонкий тренер. Я думаю, что какое-то волнение, скажет лучше Никита», — передаёт слова Арзамасовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Очень непривычно. Он мне многое рассказывал, потому что иногда во время подготовки к соревнованиям сразу после нашей тренировки он бежал в «Ледниковый период», конечно, он делился своими впечатлениями, рассказывал: «Вот, представляешь, в спортивной программе, как бы ты ни хотел, не получится некоторые моменты реализовать – актёрски, технически что-то. Абсолютно две разные сферы деятельности». И сейчас у меня в памяти осталось всё, что он говорил, я стараюсь сразу включаться и это использовать. И он даже меня похвалил за то, что я начинаю чувствовать достаточно быстро», — сказал Кацалапов.