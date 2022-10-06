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Илья Авербух прокомментировал участие Анны Щербаковой в «Ледниковом периоде»

Илья Авербух прокомментировал участие Анны Щербаковой в «Ледниковом периоде»
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал участие олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой в шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей.

«Для Ани участие в проекте – моральная поддержка? Я считаю – конечно. Она недавно перенесла операцию на колене, она потрясающая чемпионка. Я вижу, что вот рост чемпиона. Также ребята потрясающие, Никита Кацалапов с Викой Синициной, закончили на данный момент. Взяли паузу, давайте так скажем. У них только что была свадьба прекрасная, и вот они тоже в «Ледниковом», это возможности», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, в августе Анна Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Недавно спортсменка вернулась к тренировкам.

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