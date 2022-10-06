Ученица Тутберидзе — о сравнении со Щербаковой: у каждого своя изюминка в катании

Ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Дарья Садкова рассказала, почему представляет на соревнованиях республику Марий Эл, хотя тренируется в Москве.

На мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге Садкова стала третьей в короткой программе, уступив местным фигуристкам Елизавете Туктамышевой и Ксении Гущиной.



«Я изначально каталась за регион, и мы в этом сезоне думали переходить, выступать за Москву, но Этери Георгиевна сказала, что лучше представлять свой регион. Мне нравится представлять город, в котором я родилась и тренировалась долгое время.



В Петербурге на соревнованиях я первый раз. Как оцениваю прокат? Всегда есть над чем работать.



Будут ли в произвольной программе элементы ультра-си? Завтра моя задача – откатать чисто, задача на эти соревнования – защитить разряд. На следующих соревнованиях, может быть, увидите с новыми элементами.



Сравнение с Анной Щербаковой? Моё дело – просто работать и кататься, неважно, кто меня с кем сравнивает. Я слышала, что меня сравнивали с другими, но каждый фигурист – это отдельная личность, у каждого своя изюминка в катании», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.