Илья Авербух ответил на вопрос о возможном завершении карьеры Анны Щербаковой

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух не нашёл связи между дебютом олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода» и возможным завершением карьеры спортсменки.

«Никакой параллели с ролью ведущей «Ледникового периода» и завершением карьеры проводить не надо. У Ани была сложная операция — сейчас она реабилитируется. В период, когда она не может позволить себе большие нагрузки, «Ледниковый период» является возможностью оставаться в кругу фигуристов и популярности. Насколько я знаю, как только Аня восстановится, она планирует как минимум продолжить карьеру», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.