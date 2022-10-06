Илья Авербух ответил на вопрос о возможном завершении карьеры Анны Щербаковой
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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух не нашёл связи между дебютом олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода» и возможным завершением карьеры спортсменки.
«Никакой параллели с ролью ведущей «Ледникового периода» и завершением карьеры проводить не надо. У Ани была сложная операция — сейчас она реабилитируется. В период, когда она не может позволить себе большие нагрузки, «Ледниковый период» является возможностью оставаться в кругу фигуристов и популярности. Насколько я знаю, как только Аня восстановится, она планирует как минимум продолжить карьеру», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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