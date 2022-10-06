Анна Щербакова поделилась фото с Загитовой и Ягудиным со съёмок «Ледникового периода»
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, которая дебютировала в роли ведущей на съёмках нового сезона телепроекта «Ледниковый период», в своих социальных сетях поделилась фотографией с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным со съёмок проекта.
Напомним, в августе Анна Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Недавно спортсменка вернулась к тренировкам.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила свою соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева на этом турнире заняла четвёртое место, после того как стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.
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