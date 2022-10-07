В команде Тутберидзе обратились к Евгении Медведевой и Дане Милохину

В команде заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратились к двукратной чемпионке мира в женском одиночном катании российской фигуристке Евгении Медведевой и российскому тиктокеру Дане Милохину. Медведева и Милохин вместе выступают в очередном сезоне телепроекта «Ледниковый период».
«Евгения Медведева выступит в новом сезоне шоу «Ледниковый период» в паре с Даней Милохиным. Желаем гладкого льда и высоких оценок!» — отмечается в посте команды Этери Тутберидзе в социальных сетях.
Фото: из соцсетей команды этери тутберидзе
Фото: из соцсетей команды этери тутберидзе
Напомним, Евгения Медведева и Даня Милохин уже выступали в паре в «Ледниковом периоде». В предыдущем сезоне шоу они заняли третье место.
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