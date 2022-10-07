Татьяна Волосожар трогательно обратилась к своему мужу Максиму Транькову

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар обратилась к своему мужу Максиму Транькову, который также является двукратным чемпионом ОИ. Она поздравила его с днём рождения. Сегодня, 7 октября, Транькову исполнилось 39 лет.
«Сегодня солнечный день и особенный для нас и нашей семьи! Сегодня родился ты — моя любовь, поддержка и опора!
Всё, конечно, пожелаем тебе с малышами лично, но и здесь хочу написать — люблю тебя бесконечно», — написала Волосожар в своих социальных сетях, прикрепив текст к фотографиям с Траньковым.
Фото: из личного архива татьяны волосожар
Фото: из личного архива татьяны волосожар
Волосожар вышла замуж за Транькова в августе 2015 года. У них двое детей: пятилетняя дочь Анжелика и годовалый сын Теодор.
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