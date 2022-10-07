Татьяна Волосожар трогательно обратилась к своему мужу Максиму Транькову

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар обратилась к своему мужу Максиму Транькову, который также является двукратным чемпионом ОИ. Она поздравила его с днём рождения. Сегодня, 7 октября, Транькову исполнилось 39 лет.

«Сегодня солнечный день и особенный для нас и нашей семьи! Сегодня родился ты — моя любовь, поддержка и опора!

Всё, конечно, пожелаем тебе с малышами лично, но и здесь хочу написать — люблю тебя бесконечно», — написала Волосожар в своих социальных сетях, прикрепив текст к фотографиям с Траньковым.

Фото: из личного архива татьяны волосожар

Фото: из личного архива татьяны волосожар

Волосожар вышла замуж за Транькова в августе 2015 года. У них двое детей: пятилетняя дочь Анжелика и годовалый сын Теодор.

Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.