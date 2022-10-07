Дмитрий Алиев предположил, почему фанаты дарят ему игрушечных Пикачу
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Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, почему, по его мнению, болельщики дарят ему игрушечных талисманов Пикачу.
«Почему пикачу? Не знаю, не задавался этим вопросом. Наверное, потому, что в никнейме в «Телеграме» у меня стоят молнии, и они стали ассоциировать меня с Пикачу.
Ещё мультик «Тачки» есть, там молния Маквин. Мне это нравится, я теперь, когда общаюсь в «Телеграм», в «Вотсапе», постоянно молнии шлю», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Также Дмитрий Алиев рассказал, как воспринял то, что ему пришла повестка в военкомат. Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Новость по теме«Шок, было страшно». Дмитрий Алиев — о повестке в военкомат
Фото: анастасия матросова
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