Дмитрий Алиев предположил, почему фанаты дарят ему игрушечных Пикачу

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, почему, по его мнению, болельщики дарят ему игрушечных талисманов Пикачу.

«Почему пикачу? Не знаю, не задавался этим вопросом. Наверное, потому, что в никнейме в «Телеграме» у меня стоят молнии, и они стали ассоциировать меня с Пикачу.

Ещё мультик «Тачки» есть, там молния Маквин. Мне это нравится, я теперь, когда общаюсь в «Телеграм», в «Вотсапе», постоянно молнии шлю», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Также Дмитрий Алиев рассказал, как воспринял то, что ему пришла повестка в военкомат. Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

Фото: анастасия матросова

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