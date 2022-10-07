«Тяжеловато». Алексей Ягудин рассказал, как созвонился с Татьяной Тарасовой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал об общении с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. Ранее стало известно, что Тарасову увезли в больницу.
«Это один из моих самых близких людей. Последний раз с ней созванивался позавчера, было тяжеловато. Не буду скрывать, все прекрасно знают, что она находилась в больнице. Закончились съёмки, наберу её. Это моя мама. А какие у адекватного человека отношения с родителями? Особенно с мамой. Другого быть не может. Безусловно, беспокоюсь.
Недавно я позвонил Татьяне Анатольевне, а она, как ребёнок, спрашивает: «А когда ты приедешь?» Я говорю: «Через пару дней вернётся Таня (Тотьмянина, жена Ягудина. — Прим. «Чемпионата»), мы вместе заедем, очень хотим. Таня просила подождать». На что Татьяна Анатольевна мне отвечает: «Ты заезжай ещё и без неё. А потом вместе приедете», — приводит слова Ягудина Sport24.
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