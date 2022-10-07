Алексей Ягудин — о конфликте с Евгением Плющенко: мне стало обидно… Хотя ладно, не очень

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин прокомментировал конфликт с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Ранее Ягудин и Плющенко устроили перепалку в социальных сетях.

«Ягущенко» вернулся? Да куда он вернулся. Женя произнёс фразу, что я не умею кататься. Мне стало обидно… Хотя ладно, не очень обидно. Два вопроса — две дискуссии. Ничего не происходит, всё хорошо.

Плющенко не умеет кататься? Нет, никогда так не скажу. Я всегда говорил, посмотрите на заслуги этого человека — они говорят сами за себя. Скажу так: это гениальный спортсмен», — приводит слова Алексея Ягудина издание Sport24.

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