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Алина Загитова показала необычную новую причёску. Фото

Алина Загитова показала необычную новую причёску. Фото
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала необычную для себя новую причёску.

«Как вам новая причёска?» — подписала она соответствующую фотографию.

Фото: из личного архива алины загитовой

Напомним, 20-летняя Алина Загитова является одной из ведущих очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». Вместе с ней в этом качестве работают олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин и чемпионка Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова. Вчера, 6 октября, состоялись съёмки первого эпизода шоу.

Участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» — страшный сон Загитовой. Аня деклассирует Алину Участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» — страшный сон Загитовой. Аня деклассирует Алину

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию можно посмотреть в Okko.

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