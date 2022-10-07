Самсонов поделился впечатлениями от первого соревновательного проката за год и 8 месяцев

Российский фигурист Даниил Самсонов, выступивший в короткой программе на мемориале Панина-Коломенкина, рассказал о первом для себя соревновательном прокате за год и 8 месяцев. У спортсмена была травма колена. Он занял девятое место.
«Год и восемь месяцев я вообще не выходил на соревнования. Естественно, сейчас я был на мандраже, но при этом был рад снова выйти на соревнования, почувствовать, что это такое, заново. Да, прокат не получился в основном. Но я сюда и приехал, чтобы заново прочувствовать, что такое соревнования, чувствовать эти соревновательные нервы. Обещаю, что с каждым стартом буду ещё лучше.
Я очень старался себя успокоить, понимал, что вроде не такой сложный контент, но при этом сама атмосфера соревнований — то, что ты один на льду, судьи и зрители на тебя смотрят — давала небольшой нервяк. Но я думаю, что с каждым стартом будет всё лучше и я буду всё спокойнее», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
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