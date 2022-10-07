«Хотелось реветь в подушку». Даниил Самсонов — о пропуске соревнований из-за травм

Российский фигурист Даниил Самсонов, выступивший в короткой программе на мемориале Панина-Коломенкина, рассказал о первом для себя соревновательном прокате за год и 8 месяцев. У спортсмена была травма колена. Он занял девятое место.
«Есть ли со здоровьем сейчас проблемы? Слава богу, нет. Надеюсь, что весь сезон так же и будет. Буду стараться в течение сезона восстанавливать сложные элементы, с которыми я ранее выходил. Уже ведётся подготовка и уже я начал потихоньку восстанавливать сложные элементы: тройной аксель, четверной сальхов.
Эти два года дались мне очень тяжело, потому что я видел, как соревнуются другие ребята. Конечно, ещё такой сезон у меня намечался впервые во взрослых, на международной арене, и мне было невероятно обидно, когда я снялся с первого этапа Гран-при. Хотелось реветь в подушку, и всё. Сейчас я рад, что я начинаю выходить на соревнования, и всё, что было в прошлом, останется в прошлом. Новая глава книги начинается», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
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