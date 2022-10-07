Алина Загитова назвала свой вес на победной Олимпиаде-2018 и свой нынешний рост
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала, сколько весила на тех Играх. Также она рассказала, какой у неё рост был тогда и какой сейчас.
«На Олимпиаде я весила 42,5. Рост? 1,56 был. Сколько сейчас? 1,60», — сказала Загитова в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.
Напомним, на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане серебряную медаль завоевала другая российская фигуристка Евгения Медведева. Замкнула тройку сильнейших представительница Канады Кэйтлин Осмонд. Следующую тройку составили Сатоко Мияхара (Япония), Каролина Костнер (Италия) и Каори Сакамото (Япония). Россиянка Мария Сотскова стала восьмой.
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